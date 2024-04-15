Происшествия 15 апреля 2024, 12:43 Торговый объект загорелся в Люберцах Пожарные локализовали возгорание на улице 3-е Почтовое отделение в Люберцах РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пожар возник на торговом объекте на улице 3-е Почтовое отделение в Люберцах. Об этом сообщили в Telegram-канале «Мои Люберцы».

«По улицам и дворам распространяется густой дым и запах гари», — указали авторы сообщения.

Реклама

На место происшествия прибыли пожарные, они локализовали возгорание. После этого дыма стало меньше.

В Telegram-канале добавили, что при пожаре пострадала крыша автомобильной стоянки, но огнеборцы успели ее потушить.

В главном управлении МЧС России по Московской области информацию о пожаре пока не прокомментировали.

Ранее Росгвардейцы помогли потушить внезапно загоревшийся автомобиль в Люберцах. При патрулировании сотрудники вневедомственной охраны заметили густой дым, идущий от капота припаркованной «Газели». У водителя не получалось справиться с возгоранием самостоятельно, а огонь быстро распространялся.