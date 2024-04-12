Подмосковье 12 апреля 2024, 15:06 Росгвардейцы помогли потушить загоревшийся автомобиль в Люберцах Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области пришли на помощь владельцу автомобиля. Они помогли потушить внезапно загоревшееся транспортное средство.

Утром при выходе на маршрут патрулирования сотрудники двух экипажей группы задержания заметили густой дым, идущий от капота припаркованной «Газели». Водитель не сумел справиться с чрезвычайной ситуацией самостоятельно, а огонь быстро распространялся. Правоохранители сразу же оказали помощь мужчине и передали информацию в экстренные службы.

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Прапорщики полиции Геннадий Каледин и Дмитрий Коряжкин достали огнетушитель из служебного автомобиля и предприняли все необходимые меры для тушения пожара, в то время как прапорщик полиции Роман Горбачев и сержант Залимхан Чулаев организовали блокировку дороги для обеспечения безопасности других участников движения.

Пожарные, прибывшие на место, быстро потушили огонь. Благодаря своевременным и слаженным действиям сотрудников Росгвардии никто не пострадал.

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