Торфяник загорелся под Екатеринбургом. Видео
Торфяной пожар произошел под Екатеринбургом — видео
Торфяной пожар произошел под Екатеринбургом. Видео в своем Instagram разместило движение «Экодозор».
Активисты нашли источник едкого дыма на правом берегу Исети, в районе Палкинских каменных палаток. Они отметили, что площадь возгорания составила около 150 квадратных метров.
Уральская Авиалесоохрана получила информацию от активистов. Ведомство 24 января направит в область возгорания квадрокоптер для съемок.
Издание Е1.ru сообщило, что МЧС обработало информацию в СМИ, отправив на проверку подразделение пожарных.
«Прибыв на место и осмотрев территорию, сотрудники установили, что имеются отдельные разрозненные очаги подземного тления», — гласит сообщение ГУ МЧС. Ведомство подчеркнуло, что смог над Екатеринбургом не связан с горением торфяников. Он возник из-за печного отопления частного сектора и безветренной погоды.
Отметим, что торфяники под Екатеринбургом горят не в первый раз. Так, в октябре 2021 года для ликвидации возгорания пришлось привлечь 156 человек и 44 единицы техники.