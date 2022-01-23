Торфяник загорелся под Екатеринбургом. Видео

Торфяной пожар произошел под Екатеринбургом. Видео в своем Instagram разместило движение «Экодозор».

Активисты нашли источник едкого дыма на правом берегу Исети, в районе Палкинских каменных палаток. Они отметили, что площадь возгорания составила около 150 квадратных метров.

Уральская Авиалесоохрана получила информацию от активистов. Ведомство 24 января направит в область возгорания квадрокоптер для съемок.

Издание Е1.ru сообщило, что МЧС обработало информацию в СМИ, отправив на проверку подразделение пожарных.

«Прибыв на место и осмотрев территорию, сотрудники установили, что имеются отдельные разрозненные очаги подземного тления», — гласит сообщение ГУ МЧС. Ведомство подчеркнуло, что смог над Екатеринбургом не связан с горением торфяников. Он возник из-за печного отопления частного сектора и безветренной погоды.

Отметим, что торфяники под Екатеринбургом горят не в первый раз. Так, в октябре 2021 года для ликвидации возгорания пришлось привлечь 156 человек и 44 единицы техники.