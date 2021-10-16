Названа вероятная причина пожаров в торфяниках в Екатеринбурге

Причиной пожаров в торфяниках в Екатеринбурге мог стать поджог. Такую версию не исключили в МЧС.

По данным ведомства, за минувшие сутки удалось ликвидировать пять очагов возгорания, тушение еще 27 продолжается.

Спасатели дополнительно проложили пять магистральных линий для подачи воды. Накануне на место пожара прибыли курсанты Уральского института ГПС МЧС России и специалисты авиалесоохраны. Всего в тушении принимают участие 156 человек и 44 единицы техники. На место ЧП также прибыл начальник ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев.

Наиболее вероятной причиной возникновения пожара специалисты МЧС считают поджог. В настоящее время проводится пожарно-техническая экспертиза, ее материалы передадут следователям.

За дни тушения очагов с тлеющим торфом спасателям было подано более 13 тысячи тонн воды. Сотрудники МЧС используют пожарную насосную станцию, которая установлена на реке Шиловка. Также воду подвозят пожарные автоцистерны и поливомоечные машины.