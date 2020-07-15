Топ-менеджера «Почты России» задержали по делу о картельном сговоре

«Компания взаимодействует с правоохранительными органами в расследовании всех обстоятельств случившегося», — говорится в сообщении.

Помимо Емельченкова, задержан еще и его бизнес-партнер, владелец «Национальной компьютерной корпорации» Александр Калинин. В нескольких компаниях-поставщиках «Почты России» прошли обыски.

Ранее издание TAdviser со ссылкой на источники сообщило, что сотрудника «Почты России" подозревают в картельном сговоре. Следственный комитет пока не дал официальных комментариев.

Другие обстоятельства дела выясняются.

Сергей Емельченков работает в компании последние семь лет. До этого он занимал высокие посты в организациях «РЕНОВА-финанс» и «КЭС-Энергосбыт».

Ранее Росфинмониторинг и ФАС сообщили о других картельных сговорах — на общую сумму в 700 миллионов рублей с начала года. По словам главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, возбуждено около 50 уголовных дел.