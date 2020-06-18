Картельные сговоры на 700 млн руб обнаружили Росфинмониторинг и ФАС

Сведения о выявленных картельных сговорах руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчинг предоставил президенту Владимиру Путину, во время рабочей встречи 18 июня. Президент ответил, что необходимо, следить за ходом таких дел.

«[Надо], чтобы доводились до суда эти дела, чтобы они не затухли по дороге», — словам президента приводит ТАСС.

Также Чиханчинг сообщил президенту, что все контакты, по выявленным картельным схемам, уже расторгнуты. Таким образом удалось сохранить 3,8 млрд рублей. Всего заведено 50 уголовных дел.

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