Толпа подростков жестоко избила ребенка в Хабаровском крае

Очередной случай детской жестокой драки расследуют в Хабаровском крае. Там группа подростков избила ребенка. Происходившее дети сняли на видео и выложили в интернет. После публикации зверского ролика региональная прокуратура начала проверку.

На кадрах, которые появились в социальных сетях, видно: толпа несовершеннолетних накинулась на мальчика и стала бить его ногами по лицу. Ребенок расплакался, но нападавших это только раззадорило. Драку они сопровождали нецензурной бранью. По данным прокуратуры, все произошло в Советской Гавани.

«В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе органов образования, местного самоуправления и внутренних дел», — говорится в сообщении прокуратуры, которое привело «РИА Новости».

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Евгению Долгалеву доложить о ходе проверки. Ее поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее психологи прокомментировали новый тренд в социальных сетях. Подростки и даже взрослые молодые люди издеваются над стариками и выкладывают видео в интернет. Некоторые умудряются даже вести блоги о своих пожилых родственниках с деменцией, передразнивают их на камеру и смеются над ними за кадром. Психологи уверены, что в каждом таком случае нужно бить тревогу. Молодые люди теряют свои человеческие качества и проявляют пугающую жестокость.