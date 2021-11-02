Пора бить тревогу. Что делать с молодежью, которая издевается над больными стариками

В Киеве молодежь в очередной раз поиздевалась над пожилым человеком ради хайпа в социальных сетях. В этот раз двое парней решили подойти к тяжело больной бабушке, которая не могла встать с кровати, и поднесли к ней пистолет. Все происходящее они записывали на видео и выложили его в Instagram. Но как только о ролике стали много писать, они сразу же решили закрыть аккаунт и удалить все фотографии и видео.

Источник фото: Украина 🇺🇦 новости / Telegram

Издевательства над бабушкой в Челябинске

Что грозит молодым людям из Киева, пока неизвестно. Но похожей, хотя и еще более жесткой ситуацией в российском Челябинске, уже заинтересовались в СК РФ. Местные блогеры транслировали в Сети издевательства над пожилой пенсионеркой, которая страдает полной старческой деменцией.

Сейчас супружеская пара уверяет, что просто хотела таким образом заработать больше средств для ухода за старушкой. Самое удивительное в том, что на канале, где выкладывалось видео, действительно миллионы подписчиков и тысячи комментариев. На кадрах внуки бабушки откровенно ее пародируют, смеются над ее деменцией и поведением, рассказывают, как же им с ней трудно — но весело.

Предприимчивые внуки пошли еще дальше. Они решили не только поглумится над старушкой, но и заработать. Они пытались продавать пользователям футболки и названием аккаунта и даже собирали пожертвования якобы на нужды самой бабушки.

Но просто так подобные вещи для молодой пары не прошли. Видео с издевательствами над бабушкой заинтересовались следователи. Им предстоит выяснить многое, в том числе, куда девались собранные с подписчиков деньги. Девушка может отделаться штрафом, а вот ее мужу грозит реальный срок.

В съемках стримов они унижают пожилого человека, смеются над ее состоянием. За демонстрацию подобных действий они получают пожертвования от интернет-аудитории. По данному факту проводится доследственная проверка Владимир Шишков старший помощник руководителя СУ СК РФ по Челябинской области

Глумление над пенсионерами от пранкеров

Такие якобы забавы — мейнстрим не только нескольких последних лет. Теперь издевающиеся делают упор на родственников, на тех, кого могут снимать систематически и вести целые каналы. Десятилетием раньше в моду крепко вошли пранкеры, которые просто разыгрывали знакомых и незнакомых. По замыслу, их розыгрыши обычно безобидные. Но подростки уже тогда начинали издеваться над пожилыми людьми.

Люди в возрасте обычно более раздражительны, и это очень раззадоривает пранкеров. Известность получила московская бабушка Зинка, которую подростки все время караулили на выходе из подъезда. Стоило ей выйти на улицу, как на нее бросалась целая толпа, которая выкрикивала обидные прозвища и снимала раздражение своей жертвы.

Доходило до более жестоких вещей. Бабушке звонили, говорили, что забрали ее внучку из школы и «пустили ее по кругу». Это приводило пожилую женщину в истерику, но пранкерам только это и было нужно.

Таких ситуаций по стране очень много. Бывало, что от подобных издевательств пенсионеры пытались сбежать, переехав в другой город. Есть и случаи, когда от постоянного терроризирования старики начинали пить, у них обострялись проблемы со здоровьем.

Мнение психолога

Психолог Кристина Корнетская в беседе с РЕН ТВ оценила действия челябинской пары, которая издевалась над бабушкой. Она считает, что в таких случаях нужно бить тревогу.

Просматривается неадекватное поведение и искаженное восприятие действительности. То есть они сами не понимают, что происходит Кристина Корнетская психолог

«В этом поведении нет никаких человеческих качеств и явно просматривается жестокость», — отметила Корнетская. Она назвала такие ситуации крайне опасными, разрушающими психику не только тех, кто это делает, но и тех, кто это смотрит и поддерживает.