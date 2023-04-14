Происшествия 14 апреля 2023, 18:44 Толпа подростков-мигрантов напала на прохожих в Магнитогорске Telegram-канал Ural Mash: около 20 подростков-мигрантов напали на людей в Магнитогорске РИА «Новости»

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Два десятка подростков-мигрантов с топорами, клюшками и палками напали на прохожих в парке Магнитогорска. Об этом сообщил в Telegram-канал Ural Mash.

«Два десятка подростков-мигрантов с оружием напали на прохожих в Магнитогорске», — уточнили в сообщении.

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Молодые люди орудовали в городском парке Правобережного района. Свидетели происшествия рассказали, как вооруженные подручными средствами подростки задевали гуляющие семьи, выкрикивали нецензурные слова.

Затем хулиганы спровоцировали конфликт, напали на прохожего и ударили его. По данным канала, жители Магнитогорска не стали писать заявление на несовершеннолетних в полицию.

В середине марта пять подростков разрубили и сожгли икону в Перми. Акт осквернения святыни они записали на видео и выложили в Сеть.

Сотрудники полиции установили личности вандалов. Это два старшеклассника одной из пермских школ и три студента-первокурсника колледжа.