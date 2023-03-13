Криминал 13 марта 2023, 17:13 Пять подростков разрубили и сожгли икону в Перми Сотрудники полиции Перми установили личности подростков, которые публично сожгли икону РИА «Новости»

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В Перми установили личности пятерых школьников, которые, по версии полиции, разрубили и сожгли икону. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа».

Школьники сняли акт осквернения святыни на видео и выложили в Сеть.

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«Сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю в ходе мониторинга социальной сети выявлена видеозапись, на которой несколько несовершеннолетних разрубили и сожгли икону», — рассказали в ведомстве.

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Полицейские уже установили личности тех, кто надругался над иконой. Это два учащихся старших классов одной из пермских школ и три студента первого курса колледжа.

Правоохранители назначат экспертизы, по результатам которых примут процессуальное решение.

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