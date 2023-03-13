13 марта 2023, 17:13
Пять подростков разрубили и сожгли икону в Перми
Сотрудники полиции Перми установили личности подростков, которые публично сожгли икону
В Перми установили личности пятерых школьников, которые, по версии полиции, разрубили и сожгли икону. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа».
Школьники сняли акт осквернения святыни на видео и выложили в Сеть.
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«Сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю в ходе мониторинга социальной сети выявлена видеозапись, на которой несколько несовершеннолетних разрубили и сожгли икону», — рассказали в ведомстве.
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Полицейские уже установили личности тех, кто надругался над иконой. Это два учащихся старших классов одной из пермских школ и три студента первого курса колледжа.
Правоохранители назначат экспертизы, по результатам которых примут процессуальное решение.
В сентябре 2022 года хулиганы подожгли петарду у храма в Видном. Компания молодых людей пародировали блогера Михаила Литвина, который в 2020 году сжег свой Mercedes GT63s стоимостью 13 миллионов рублей.
Дети
МВД РФ
Вандализм
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