Происшествия 07 июня 2023, 08:54 ПВО отбила попытку атаки ВСУ на Мелитополь Рогов сообщил о работе ПВО в Мелитополе РИА «Новости»

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ВСУ утром 7 июня попытались нанести удар по Мелитополю. В городе были слышны взрывы — работала система противовоздушной обороны, сообщил в Telegram глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Слава Богу, ПВО России успела отработать и защитить мирную жизнь горожан», — написал он.

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Подробности случившегося Рогов обещал предоставить позже.

В минувшую субботу, 3 июня, в Мелитополе прогремело пять взрывов. Тогда система ПВО также успешно отбила атаку противника. Но были пострадавшие и среди жителей. По информации Рогова, травмы получили три человека.

На следующий день на юге городе также был слышен сильный взрыв — специалисты уничтожили обнаруженные в схронах взрывчатые вещества. Это мероприятие провели с соблюдением всех норм безопасности.