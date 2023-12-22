22 декабря 2023, 14:15
Тюменский лагерь после смерти смерти отдыхавшей там девочки закрыли
Тюменский лагерь «Олимпийская ребячка» закрыли после смерти отдыхавшей девочки
Прием детей в лагерь «Олимпийская ребячка» временно приостановили. Такое решение приняли после массового заражения уехавших оттуда после окончания смены детей и смерти школьницы. Об этом сообщил Информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на начальника управления по вопросам семьи и детства Департамента социального развития региона Ингу Тигееву.
Она подчеркнула, что все остальные детские загородные центры Тюменской области работают в штатном режиме.
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«Все санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских лагерей неукоснительно соблюдаются. <…> В „Олимпийской ребячке“ заезды временно приостановлены», — указали в сообщении.
Отдыхавшая в лагере «Олимпийская ребячка» группа детей из Луганской Народной Республики массово заболела в поезде Тюмень — Адлер по пути домой. В ходе следования состава умерла 12-летняя школьница. Остальных 125 детей сняли с поезда и отправили в инфекционную больницу Саратовской области.
По данным Минздрава, в ходе проведенной диагностики врачи обнаружили у 16 госпитализированных вирус группы А, у 70 несовершеннолетних — острую респираторную инфекцию. Остальных детей и сопровождающих их взрослых отправили в карантин.
Директор департамента социального развития Тюменской области Дмитрий Грамотин заявил, что погибшая в поезде девочка в медпункт не обращалась, в отличие от остальных детей, у которых перед отъездом врачи выявили остаточные признаки заболевания и передали сопровождающим лекарства в дорогу.
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