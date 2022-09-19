Дюжина детей пострадали из-за промоакции магазина в Тюмени | 360°

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Дюжина детей пострадали из-за промоакции магазина в Тюмени

СМИ: в Тюмени 12 детей повредили глаза из-за защитного слоя промокарточек магазина

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В Тюмени 12 детей ранили глаза, пытаясь стереть защитный слой с промокарточек магазина. Об этом Ura.ru рассказали в пресс-службе областной клинической больницы № 2.

«В приемное отделение детского стационара ОКБ № 2 поступили 12 пациентов с одинаковыми симптомами: слезотечением, а также постоянным желанием детей тереть глаз. Им в глаза попадала пленка защитного слоя, которую дети стирали с карточек. По словам родителей, их раздавали в одном из магазинов города», — рассказали в больнице.

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В результате пленка осела на роговице, ее пришлось удалять под микроскопом. Сообщается, что множественные обращения с похожими симптомами уже происходили в июле, тогда травмированные дети поступали каждый день на протяжении полутора недель.

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Название торговой точки в больнице не озвучили, сказали, что оно им неизвестно.

Ранее следователи задержали организатора квеста на юго-востоке Москвы, где при пожаре пострадали дети. Мужчину обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованием безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщили в столичном управлении СК.

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