Важное 27 февраля 2023, 13:38 Восемь населенных пунктов Курской области остались без света после обстрела ВСУ Старовойт: 8 населенных пунктов Суджанского района остались без света после обстрела РИА «Новости»

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Приграничные территории Кореневского и Суджанского районов Курской области оказались под огнем ВСУ. Об обстреле сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

По его данным, никто из жителей не пострадал, разрушений также не зафиксировали. Однако восемь населенных пунктов в Суджанском районе остались без света.

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Старовойт уточнил, что аварийные бригады начнут устранять последствия обстрела, как только позволят требования безопасности.

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Накануне ВСУ также несколько раз обстреляли Курскую область. Прилеты зафиксировали в Кореневском и Глушковском районах региона. Пострадавших среди жителей не было. Но после атаки прервалась подача электроэнергии в село Алексеевка. Аварийные бригады приступили к срочному ремонту, чтобы вернуть свет в населенный пункт.

На минувшей неделе от обстрела ВСУ серьезно пострадало село Попово-Лежачи Глушковского района. Старовойт подчеркнул, что среди населения ранений никто не получил. Но разрушения были значительными: осколками посекло постройки девяти домовладений. В результате попадания один из домов загорелся. Пожар оперативно ликвидировали.