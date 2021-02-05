Mash: умер актер из сериалов «Бригада» и «Полицейский с Рублевки»

По данным Mash, к нему пришла в гости знакомая. Альшанский ей не отрыл. Закрытую изнутри дверь пришлось вскрывать. Актера нашли на диване без сознания, сказано в посте. Знакомая рассказала, что у него были проблемы с давлением, однако чувствовал он себя в последнее время нормально. Врачи скорой констатировали смерть.

Альшанский родился в Новочерасске в октябре 1968 года. Он окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. В его фильмографии более 70 полнометражных картин и сериалов. Среди них «Диверсант», «Кухня», «Бригада», «Идеальная пара», «Игра на выбывание», «Полицейский с Рублевки», «Майор Гром» и другие.