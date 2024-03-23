Происшествия 23 марта 2024, 18:34 Террористы из Crocus City Hall не имели гражданства России МВД опровергло факт российского гражданства у стрелявших в Crocus City Hall Freepik

Читать 360tv в

Информация о наличии российского гражданства у подозреваемых в теракте Crocus City Hall оказалась ложной. Все стрелявшие — иностранцы, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

До этого в СМИ появились публикации, в которых говорилось, что четверо подозреваемых в стрельбе в Crocus City Hall, задержанных на автомобиле Renault при попытке сбежать на Украину, якобы имеют российское гражданство.

Реклама

Волк подчеркнула, что все задержанные являются иностранными гражданами.

Она добавила, что сейчас миграционные подразделения МВД России при содействии с ФСБ России пытаются выяснить, на каком основании и сколько по времени подозреваемые пробыли в России. Правоохранители также устанавливают адреса их фактического проживания.

Ранее появились кадры с допросом главаря подозреваемых в теракте в Crocus City Hall. Он рассказал следствию, что кураторы связались с ним через Telegram и предложили заработать, расстреливая мирных людей в концертном зале.