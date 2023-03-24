Эксклюзив 24 марта 2023, 12:04 Теплоход затонул в Москве-реке — источник Источник «360»: в Москве-реке затонул теплоход «Агитатор», никто не пострадал

Читать 360tv в

В Москве-реке в районе Кожуховского затона затонул теплоход «Агитатор», сообщил источник «360». По его информации, в момент крушения на борту не было людей, никто не пострадал.

Теплоход принадлежит компании «Бриг», уточнил собеседник. Он добавил, что аварийная ситуация произошла 23 марта.

Реклама

Источники Telegram-канала Baza сообщили, что банкетное судно завалилось на бок и частично ушло под воду. Специалисты отметили, что «Агитатор» затонет полностью, когда растает лед.

Реклама

По данным одного из сайтов, предлагающих арендовать судно, теплоход прошел полную реконструкцию в 2004 году. Его используют в Москве и Московской области, длина корпуса «Агитатора» — 42 метра, а вместимость — 80 сидячих мест в банкетном зале и 120 в формате фуршета. Теплоход развивает скорость до 20 километров в час. Арендовать его можно было по цене от 8500 до 12 тысяч рублей в час.

Летом в Татарстане затонул прогулочный теплоход «Добрый». Прибывшие на место спасатели эвакуировали на лодках 34 пассажиров. В результате ЧП никто не пострадал.