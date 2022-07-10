Теплоход «Добрый» затонул на Волге в Татарстане. Спасены более 30 пассажиров
34 пассажира спасли после затопления теплохода «Добрый» на Волге в Татарстане
Более 30 пассажиров спасли с затонувшего на Волге прогулочного теплохода в Татарстане. О ЧП сообщили в пресс-службе центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По данным ведомства, прогулочный теплоход затонул днем 10 июля. На борту находились 34 пассажира. Всех оперативно доставили на берег катерами и лодками. На месте работают следователи, устанавливая все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В региональном ГУ МЧС заявили, что в капитан теплохода «Добрый» в 17:55 сообщил, что взял на борт 30 человек с баржи на 1300-м километре судового хода Волги.
Всех эвакуированных людей доставили в речной порт Казани. По предварительным данным, никто не пострадал. Водолазы обследуют затонувшее судно.