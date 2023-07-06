Эксклюзив 06 июля 2023, 21:58 «Температура под 40». Пострадавшие рассказали об отравлении шаурмой в Магнитогорске Отравившиеся шаурмой в Магнитогорске рассказали о своем самочувствии Freepik

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Перекус в кафе «Хорошее место» закончился серьезным отравлением для 25 человек в Магнитогорске. В городские больницы попали 23 взрослых и двое детей. В беседе с «360» пострадавшие поделились подробностями об отравлении фастфудом.

Супружеская пара купила шаурму вечером 2 июля. А на следующий день у них началась рвота, диарея и резко поднялась температура.

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«В настоящее время чувствуем себя намного лучше, потому что нам вовремя промыли желудки и дали антибиотики. Две шаурмы я купил в „Хорошем месте“ 2 июля, а на следующий день у жены началась сильная рвота и она потеряла сознание. Мне тоже стало плохо, после этого и вызвали скорую», — рассказал собеседник «360».

Среди пострадавших оказалась и молодая пара. Юношу и девушку увезли с высокой температурой и давлением на следующий день после покупки шаурмы в «Хорошем месте». По словам отца пострадавшего, у сына с невесткой была рвота и сильно болела голова.

«Сейчас осталась слабость, но они пока ничего не едят. У них температура с первых дней доходила до 40. Шаурму купили в фастфуде „Хорошее место“. Потом мы встречались с хозяином заведения, он извинялся и предлагал деньги в качестве компенсации», — сообщил мужчина.

Другой пострадавший рассказал «360», что сейчас чувствует себя намного лучше. Сегодня к нему приезжала скорая помощь.

«Шаурму покупал 2 июля. Тошнота и высокая температура держались несколько дней, также болела голова и была диарея. Лечился самостоятельно. Я написал сотрудникам заведения, они оставили номер якобы владельца кафе, но по нему никто трубку не берет», — добавил он.

Кафе «Хорошее место» остановило работу 5 июля. Специалисты уже нашли там множественные нарушения санитарно-эпидемиологического режима.