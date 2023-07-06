Происшествия 06 июля 2023, 10:19 Число госпитализированных из-за отравления шаурмой в Магнитогорске возросло до 25 Минздрав: 25 человек госпитализировали в Магнитогорске после отравления шаурмой РИА «Новости»

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По последним данным, до 25 человек возросло число госпитализированных жителей Магнитогорска, которые посетили кафе «Хорошее место» и съели там шаурму. Об этом пресс-служба Минздрава Челябинской области, сообщило РИА «Новости».

«В медучреждения Магнитогорска поступили 23 взрослых и двое детей с признаками острой кишечной инфекции», — сказано в сообщении.

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Врачи оценили их состояние как стабильное, все они получают необходимое лечение. Ранее сообщалось о 16 отравившихся в Магнитогорске.

Кафе «Хорошее место» остановило работу 5 июля. Именно там все попавшие в больницу ели шаурму с курицей. Специалисты уже нашли в этом заведении множественные нарушения санитарно-эпидемиологического режима.

Минздрав добавил, что сейчас проводятся лабораторные исследования. Сотрудники «Хорошего места» и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.