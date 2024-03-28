28 марта 2024, 10:41
Телохранителя Гену из сериала «Универ» экстренно госпитализировали
Mash: актера Свиридова из сериалов «Универ» и «СашаТаня» срочно прооперировали
Актера Андрея Свиридова, известного по роли телохранителя Гены в популярных ситкомах «СашаТаня» и «Универ», срочно доставили в одну из московских больниц и сделали операцию. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По информации канала, причиной госпитализации актера стала инфекция. Свиридов перенес хирургическое вмешательство на животе, в результате которого в месте швов осталась нитка. Этот посторонний материал в конечном счете стал гноиться.
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Ощутив боль, Свиридов без промедления обратился за медицинской помощью. Во время операции, выполненной под ИВЛ, хирурги удалили источник инфекции.
Лечение осложнилось хроническими болезнями артиста: у него диабет, Свиридов вынужден принимать инсулин.
Агент актера Макс Горский рассказал «360», что артист ему о своей госпитализации не сообщил.
Ранее в Москве экстренно госпитализировали телеведущего Леонида Млечина. Состояние 66-летнего мужчины ухудшилось несколько дней назад.
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