Происшествия 21 марта 2024, 13:13 Телеведущего Леонида Млечина увезли в больницу Телеведущего Леонида Млечина экстренно госпитализировали с COVID-19 РИА «Новости»

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Телеведущего Леонида Млечина экстренно госпитализировали с подозрением на COVID-19. Его увезли прямо из квартиры в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Состояние 66-летнего Леонида Михайловича ухудшилось несколько дней назад. Он страдал от общей слабости, затрудненного дыхания и кашля. После осмотра медики направили его в одну из городских больниц Москвы. Ему провели полное обследование. Диагноз COVIDd-19 подтвердился.

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Сейчас состояние журналиста, известного по работе на каналах ТВЦ и ОТР, оценивают как стабильное. Он находится под пристальным вниманием врачей.

Млечин является лауреатом премии ТЭФИ и обладателем званий заслуженного работника культуры и заслуженного журналиста РФ.

Внук Геннадия Зюганова также попал в больницу с COVID-19. В среду, 14 февраля, он вызвал скорую.