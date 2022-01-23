Тело утонувшей на Крещение в Гатчине россиянки до сих пор не нашли

Россиянку, которая утонула в крещенской купели в Гатчине, до сих пор не нашли, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах. Прорубь была не оборудована для купания — и женщину снесло течением при прыжке в воду.

40-летняя жительница Гатчины прыгнула в купель на реке Оредеж 19 января. ЧП произошло на глазах у ее детей и мужа. Последний бросился за ней в воду, но найти не смог. Сразу после ЧП спасатели начали поисковую операцию.

«Тело погибшей до сих пор не нашли», — рассказал журналистам собеседник.

Ранее с редакцией «360» связался человек, представившийся братом пропавшей девушки. По его словам, около проруби спасатели осмотрели воду только поверхностно. «На глубине не смотрели, дальше ста метров от того места не отплывали», — заявил он. Собеседник пояснил, что сейчас говорят о возобновившихся поисках, но где они идут, семья и родные не знают.