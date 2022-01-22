Поиски тела утонувшей в крещенские купания жительницы Ленобласти продолжили

Спасатели продолжают поиски пропавшей во время крещенских купаний на реке Оредеж жительницы Гатчинского района Ленобласти. По версии спасателей, ее тело могло унести сильным течением. Об этом сообщило издание 47news со ссылкой на областной главк МЧС.

В ведомстве сообщили, что в минувшую пятницу, 21 января, привлеченные водолазы поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга обследовали 3,5 километра дна реки. Всего они совершили 13 погружений. Спасатели намерены продолжать поиски дальше.

Ленинградская областная телекомпания сообщила, что женщина окунулась в необорудованную прорубь в Крещение. Она не смогла всплыть на поверхность. По данным журналистов, три водолаза искали ее около четырех часов, но найти тело не смогли, так как у реки высокая скорость течения.

С редакцией «360» связался человек, представившийся братом пропавшей девушки. По его словам, около проруби спасатели осмотрели воду только поверхностно.

«На глубине не смотрели, дальше ста метров от того места не отплывали», — заявил он. Собеседник пояснил, что сейчас говорят о возобновившихся поисках, но где они идут семья и родные не знают.

Сам момент погружения женщины в прорубь сняли на видео. На кадрах можно увидеть, как женщина, зажав нос, прыгает в прорубь и исчезает. К ней на помощь бросились другие собравшиеся окунуться, но помочь ей не смогли.