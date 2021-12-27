Тело свердловского депутата нашли на берегу реки

Депутат законодательного органа города Арамиля (Свердловская область) Валерий Блинов найден мертвым на берегу реки Сысерть. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По предварительным данным, смерть не носит криминального характера. Тем не менее издание Znak.com со ссылкой на источник в КПРФ, которую представлял Блинов, сообщило, что мог быть удар по голове, после которого парламентарий замерз на улице. Причины нападения назвать затруднились.

Блинов был депутатом МВД в отставке, он 18 лет отдал силовым службам, был награжден двумя орденами Мужества, участвовал в освобождении заложников.

Ранее, 22 декабря, умер генерал-полковник внутренней службы, помощник Министра внутренних дел Иван Шилов. Он был одним из самых известных начальников уголовного розыска МВД СССР. Прошел путь от рядового сотрудника уголовного розыска до первого заместителя министра внутренних дел СССР и первого заместителя министра внутренних дел Российской Федерации. В 2003 году он стал главой Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России.