Умер председатель совета ветеранов МВД России Иван Шилов

Генерал-полковник внутренней службы, помощник Министра внутренних дел Иван Федорович Шилов умер 22 декабря. Председателю Российского совета ветеранов ОВД и внутренних войск МВД России был 91 год.

Иван Шилов был одним из самых из самых известных начальников уголовного розыска МВД СССР. Прошел путь от рядового сотрудника уголовного розыска до первого заместителя министра внутренних дел СССР и первого заместителя министра внутренних дел Российской Федерации. В 2003 году он стал главой Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России.

Иван Шилов в 1961 году окончил Высшую школу МВД, а в 1963 году — Высшую школу Министерства охраны общественного порядка РСФСР. После обучения он больше 20 лет проработал на самых разных руководящих должностях в Московской области — был оперуполномоченным в отделе уголовного розыска МВД города Советская Гавань, руководил оперативным отделом, затем стал главным инспектором МВД СССР, потом начальником Главного управления уголовного розыска МВД СССР и членом Коллегии МВД СССР.

С 1988 по 1991 год Иван Шилов замещал министра внутренних дел СССР, оставаясь на такой же должности и после развала Советского Союза, до 1992 года замещая министра внутренних дел Российской Федерации, после чего ушел в отставку по выслуге лет. Но и после Иван Федорович продолжил работать на благо родины, перейдя в правительство Московской области и заняв там пост начальника главного управления региональной безопасности. С 2004 по 2010 год Шилов был советником губернатора Московской области, а с 2007-го и по сей день трудился помощником министра внутренних дел РФ.