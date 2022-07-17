Тело ребенка нашли после схода селя в Приморье

Сотрудники МЧС нашли тело ребенка, который погиб в результате схода селя на жилые дома в селе Тимофеевка, сообщается на сайте регионального главка спасательного ведомства.

Селевой поток обрушился на дома вечером 16 июля. Прибывшие на место происшествия работники МЧС спасли пять человек, в том числе двоих детей. Поиски еще одного ребенка продолжались несколько часов.

Позднее его тело было обнаружено под завалами. Погибшего передали правоохранительным органам. В настоящий момент продолжаются работы по ликвидации последствий схода селя. В Приморском крае введен режим ЧС.

Накануне в центре Саратова произошло обрушение стены многоквартирного дома. Оказалось, что это здание признали аварийным еще в прошлом году.