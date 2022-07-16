16 июля 2022, 23:18
Стена многоквартирного дома обрушилась в Саратове
В центре Саратова обрушилась стена многоквартирного дома, который был признан аварийным
Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко организовал проверку по факту обрушения стены многоквартирного дома на улице Симбирская, 4. Информация об этом появилась в Telegram ведомства.
Стена обрушилась 16 июля, пострадавших нет. Правоохранительные органы установили, что дом был признан аварийным в мае 2021 года. Однако его не включили в программу по переселению из аварийного жилья.
На месте происшествия присутствовала прокурор Кировского района Саратова Анжелика Романова. После проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее в Приморском крае на жилые дома сошел грязевой сель. Сотрудники МЧС России спасли пять человек.