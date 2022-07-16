Стена многоквартирного дома обрушилась в Саратове

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко организовал проверку по факту обрушения стены многоквартирного дома на улице Симбирская, 4. Информация об этом появилась в Telegram ведомства.

Стена обрушилась 16 июля, пострадавших нет. Правоохранительные органы установили, что дом был признан аварийным в мае 2021 года. Однако его не включили в программу по переселению из аварийного жилья.

На месте происшествия присутствовала прокурор Кировского района Саратова Анжелика Романова. После проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Приморском крае на жилые дома сошел грязевой сель. Сотрудники МЧС России спасли пять человек.