Тело пропавшей в Татарстане девушки выловили из реки

Волонтеры в Татарстане обнаружили в реке Каме тело 16-летней девушки, которая пропала на минувших выходных, когда отправилась кататься на лодке со своим 17-летним парнем. Молодого человека пока не нашли, сообщило издание «Челнинские известия».

Тело девушки обнаружили в среду, около 05:40. Волонтеры нашли труп вблизи села Танайка. Накануне также был найден кроссовок девушки, который прибило к берегу.

Подростки поехали кататься на резиновой лодке в ночь на 22 августа и после этого исчезли.

Издание Life со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщило, что школьницу нашли в нескольких километрах от пристани. Признаков насильственной смерти на ее теле не обнаружили. Причиной смерти девушки предварительно считают утопление, но окончательные выводы будут сделаны после вскрытия. Следователи не исключают, что она могла умереть до того, как утонула.

Лодку с подростками могла зацепить баржа. Парень и девушка могли ее не заметить. А саму лодку уже нашли в Перми, когда расцепляли баржу. Волонтеры продолжают искать пропавшего юношу.

В среду в Хабаровском крае обнаружили четырех туристов, которые пропали при сплаве. Они живы.