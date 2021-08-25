Туристов, пропавших при сплаве в Хабаровском крае, нашли живыми

Четыре туриста, которые пропали при сплаве на байдарках в Хабаровском крае, найдены. С ними все хорошо, от помощи спасателей отказались. Об этом рассказала начальник пресс-службы управления МВД по региону Ирина Щеголева.

«Пропавшие нашлись, с ними все в порядке. От помощи спасателей они отказались, сказали, что сами доберутся домой», — процитировало РИА «Новости» слова Щеголевой.

Прокуратура региона сообщила, что во время сплава на байдарках по реке Горин Солнечного района незарегистрированная группа из четырех человек не вышла на связь в установленный день — 22 августа.

Туристами оказались пожилая пара и мужчина с ребенком. Из Комсомольска-на-Амуре они отправились на сплав еще 12 августа. У них не было с собой спутникового телефона, а мобильной связи в том районе не было. Жена мужчины заявила о пропаже в полицию. Сотрудники оперативно начали поиски.