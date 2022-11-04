Тело погибшей в давке в Сеуле петербурженки доставят домой самолетом | 360°

04 ноября 2022, 16:18
Тело погибшей в давке в Сеуле петербурженки доставят домой самолетом
Посольство России в Южной Корее: тело погибшей в Сеуле петербурженки доставят самолетом
Тело молодой петербурженки, погибшей в массовой давке в столице Южной Кореи во время празднования Хеллоуина, доставят в Россию самолетом вместе с останками еще одной россиянки. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
Тела еще двух погибших девушек родом из Приморья сегодня, 4 ноября, погрузили на паром до Владивостока. Их сопровождают родственники. По словам представителя посольства, транспортировка девушки из Санкт-Петербурга потребует больше времени.
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«С вашей землячкой не так просто. Все необходимые документы оформлены. Сейчас посольство и похоронная компания работают над тем, чтобы в скором времени отправить ее и личные вещи в Петербург», — сообщило российское посольство в Республике Корея.
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Точную дату они назвать пока не смогли.
Массовая давка в Сеуле произошла 29 октября во время празднования Хеллоуина. В результате погибли 155 человек, 152 человека получили травмы. Среди них были иностранцы, в том числе четыре россиянки. Факт их гибели подтвердил МИД России.
Санкт-Петербург
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