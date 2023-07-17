Происшествия 17 июля 2023, 21:38 Тело погибшего при прыжке в реку краснодарского туриста нашли в Адыгее Спасатели в Адыгее нашли тело краснодарца, унесенного течением реки месяц назад СУ СКР по Республике Адыгея

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Адыгейские спасатели нашли тело туриста из Краснодара, унесенного течением реки 18 июня. Мужчина прыгнул в реку Белую в районе станицы Даховской, после чего не выплыл, сообщил СУ СКР по региону.

«Около 18:00 в ходе поисково-спасательных работ, организованных сотрудниками МЧС России, обнаружено тело 28-летнего жителя Краснодара, унесенного в июне течением реки в районе станицы Даховской Майкопского района», — сказано в сообщении ведомства.

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Останки туриста нашли в русле реки Белой у поселка Каменномостский Майкопского района. Они находились на расстоянии более чем в 20 километрах от места происшествия, уточнили в СК.

Мужчина приехал со своими друзьями в республику на отдых. Он решил искупаться в реке Белой в районе села Хамышки, где спрыгнул со скалы в воду. Прыжок сняли на телефон, на кадрах было видно, как мужчину сносит вдаль сильным течением.

Ранее сообщалось, что в Туапсинском районе найдено тело 67-летнего охранника сельхозпредприятия «Новомихайловское». Погибший утонул — по предварительной информации, он находился в своей машине, когда пытался перебраться через реку вброд.