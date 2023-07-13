Эксклюзив 13 июля 2023, 15:35 «Обнаружил его в машине». Житель Кубани погиб, пытаясь проехать речку вброд Источник «360»: тело утонувшего на Кубани водителя «Нивы» обнаружил его напарник Пресс-служба Следственного комитета

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Тело 67-летнего охранника сельхозпредприятия «Новомихайловское» в Туапсинском районе обнаружил его напарник, сообщил источник «360». Погибший утонул — по предварительной информации, он находился в своей машине, когда пытался перебраться через реку вброд.

После пропажи мужчины родные забили тревогу. Вскоре удалось обнаружить его «Ниву» — из-за последствий ливней подойти к внедорожнику не получилось.

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«Не видели, что он там — думали, что он ушел в лесной домик куда-то, потому что машину видели, но подойти к ней не могли. Парень с работы поехал, который его (погибшего — прим. ред.) менял, и обнаружил его в машине», — рассказал источник.

Он добавил, что погибший хотел уехать, но не сумел. По информации «Царьграда», мужчина на «Ниве» пытался преодолеть речку у села Подхребтовое. Автомобиль унесло течением.

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