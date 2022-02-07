Тело отставного генерал-майора нашли в Москве

Тело 76-летнего отставного генерал-майора полиции с огнестрельным ранением в голову было найдено в одной из квартир на Хорошевском шоссе в Москве. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил сайту kp.ru.

Вместе с погибшим в квартире находилась его жена. Она рассказала, что рано утром ее разбудил громкий хлопок. Войдя в соседнюю комнату, женщина обнаружила тело супруга с огнестрельным ранением. О случившемся она сообщила в полицию.

«Порядок в квартире нарушен не был, следов борьбы или волочения также не обнаружено. По словам супруги, ее муж тяжело болел — у офицера было диагностировано онкологическое заболевание последней стадии», — написал сайт kp.ru.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, а также устанавливают детали случившегося.

В конце декабря 2021 года стало известно, что в МВД подготовили проект приказа, который регламентирует технические требования к оружию самообороны в России.