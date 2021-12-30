МВД проработало требования для оружия самообороны в России

В МВД подготовили проект приказа, который регламентирует технические требования к оружию самообороны в России. Об этом со ссылкой на документ написал ТАСС.

Требования касаются оружия самообороны, производимого или ввозимого на территорию РФ. К ним относятся травматические и газовые пистолеты, баллончики, электрошокеры. Например, в проекте приказа МВД говорится, что травматическое оружие не должно быть переделкой из огнестрельного, нельзя также использовать его основные части. Не допускается конструкция, позволяющая переделать травмат в огнестрел.

Ведомство также обозначило недопустимость изменений, которые бы позволили применять для стрельбы из травматического оружия патроны от огнестрельного. И такие же требования установлены для газового оружия.

МВД определило схожие требования и к списанному охолощенному оружию, то есть предназначенному для стрельбы холостыми патронами. Такое оружие нельзя изготавливать из огнестрельного, газового, сигнального или пневматического. А его конструкция должна быть такой, чтобы нельзя было использовать ствол, затвор, барабан или какие-либо другие части для ремонта огнестрельного оружия или восстановления поражающих свойств.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об ужесточении правил продажи оружия.