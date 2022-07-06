Тело одного из пропавших горняков подняли из шахты в Кузбассе

Тело одного из двух пропавших горняков на шахте «Распадская- Коксовая» в Кузбассе подняли на поверхность спасатели. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на администрацию Междуреченска.

«Тело одного горняка подняли на поверхность, горняка опознали. Поисково-спасательная операция продолжается», — привело агентство сообщение администрации города.

Обрушение породы произошло на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе накануне, 5 июля. После происшествия двое горняков пропали. Причиной обрушения породы на шахте стало сейсмическое событие, сообщали ранее в Распадской угольной компании.