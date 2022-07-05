Обрушение породы произошло на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе. По предварительным данным, спровоцировать ЧП мог подземный толчок на глубине почти пять километров, сообщил источник «Интерфакса».

По его словам, именно этот толчок мог стать причиной нарушения выработки в вентиляционном треке. В шахте в этот момент находились около 200 горняков, сейчас их эвакуируют, 30 уже вышли на поверхность.

По информации агентства, двое горняков пропали после обрушения породы. При этом в Единой дежурной диспетчерской службе заявили, что со всеми шахтерами есть связь.

По данным РИА «Новости», на поверхность из шахты должны выйти 190 человек. Сейчас известно об одном пострадавшем.

В МЧС региона ситуацию пока никак не комментировали. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев также на момент публикации не делал никаких заявлений о ЧП на шахте.