Тело мужчины обнаружили во время подводной охоты на западе Москвы — источник | 360°

Все новости

Мир

16 октября 2022, 20:39

Несколько человек пострадали на митинге против «дорогой жизни» в Париже

Мир

16 октября 2022, 20:37

Иран заявил об участии США в организации беспорядков в стране

Реклама

Происшествия

16 октября 2022, 20:11

После взрыва газа в доме в Подмосковье эвакуировали 40 человек

Происшествия

16 октября 2022, 20:03

Сообщения о погибших брянских мобилизованных в теракте под Белгородом опровергли

Общество

16 октября 2022, 19:56

Слова спецпредставителя ООН о виагре для армии России сочли извращенной фантазией

Спорт

16 октября 2022, 19:42

Россиянин Рублев победил на турнире АТР в Испании

Важное

16 октября 2022, 19:40

ВСУ готовят Запорожью судьбу Мариуполя

Эксклюзив

16 октября 2022, 19:34

Консерваторы выбирают Трасс замену из аутсайдеров. Их напугало возвращение Джонсона

Общество

16 октября 2022, 19:32

Режим ЧС ввели в Коми после разлива нефти

Эксклюзив

16 октября 2022, 11:28

Тело мужчины обнаружили во время подводной охоты на западе Москвы — источник

Источник «360»: тело мужчины обнаружили в в районе очистных сооружений на западе Москвы

Читать 360tv в

Тело человека обнаружили пловцы при подводной охоте в водоеме в районе улицы Островная в Западном административном округе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, тело нашли в районе очистных сооружений. Официально эти данные пока не подтвердили. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Реклама

В начале октября спасатели вытащили тело мужчины из Ласточкиного озера в Пензе. Находку обнаружили очевидцы, которые сразу связались с правоохранителями.

Реклама

Ранее издание «Дни.ру» сообщало о найденном теле младенца в одном из контейнеров на западе Москвы.

1

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама