Тело мужчины обнаружили во время подводной охоты на западе Москвы — источник | 360°

Эксклюзив 16 октября 2022, 11:28 Поделиться Telegram

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Viber Тело мужчины обнаружили во время подводной охоты на западе Москвы — источник Источник «360»: тело мужчины обнаружили в в районе очистных сооружений на западе Москвы РИА Новости

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Тело человека обнаружили пловцы при подводной охоте в водоеме в районе улицы Островная в Западном административном округе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, тело нашли в районе очистных сооружений. Официально эти данные пока не подтвердили. Все обстоятельства случившегося уточняются.

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В начале октября спасатели вытащили тело мужчины из Ласточкиного озера в Пензе. Находку обнаружили очевидцы, которые сразу связались с правоохранителями.

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Ранее издание «Дни.ру» сообщало о найденном теле младенца в одном из контейнеров на западе Москвы.

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