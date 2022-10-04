Труп обнаружили в озере в Пензе | 360°

Происшествия 04 октября 2022, 22:05 Поделиться Telegram

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Viber Труп обнаружили в озере в Пензе

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Спасатели достали тело мужчины в Ласточкином озере в Пензе. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу министерства ЖКХ и ГЗН.

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По данным ведомства, в экстренные службы обратились очевидцы. Спасатели прибыли на место и обнаружили труп. Тело достали и передали в полицию.

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