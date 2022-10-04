Труп обнаружили в озере в Пензе | 360°

Все новости

Происшествия

04 октября 2022, 22:14

Дмитрий Гордон подрался с прохожим

Криминал

04 октября 2022, 22:09

Подростка заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки в Петербурге

Реклама

Общество

04 октября 2022, 22:07

Семьи мобилизованных в Нижегородской области смогут не платить за детские сады

Происшествия

04 октября 2022, 22:07

Полицейские задержали браконьера, истребившего животных на 1,2 млн рублей в Челябинской области

Криминал

04 октября 2022, 22:07

Полицейские задержали домработницу по подозрению в краже у работодателей в Екатеринбурге

Общество

04 октября 2022, 22:07

Россияне выразили готовность приютить у себя питомцев мобилизованных соотечественников

Общество

04 октября 2022, 22:07

Компания Isuzu Motors рассматривает возможность продолжить деятельность в России

Происшествия

04 октября 2022, 22:06

Женщина погибла при пожаре в Тюменской области

Криминал

04 октября 2022, 22:06

Три уголовных дела завели на мужчину за изготовление наркотиков в Челябинской области

Происшествия

04 октября 2022, 22:05

Труп обнаружили в озере в Пензе

Читать 360tv в

Спасатели достали тело мужчины в Ласточкином озере в Пензе. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу министерства ЖКХ и ГЗН.

Реклама

По данным ведомства, в экстренные службы обратились очевидцы. Спасатели прибыли на место и обнаружили труп. Тело достали и передали в полицию.

Пенза

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама