Эксклюзив 31 марта 2023, 13:43 Тело мужчины нашли в реке Ордынке в Новой Москве Источник «360»: тело мужчины нашли в Ордынке в Новой Москве РИА «Новости»

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Тело мужчины обнаружили в реке Ордынке в поселении Сосенское Новомосковского административного округа, сообщил источник «360». По предварительным данным, погибшего нашли при обследовании кабельной линии со стороны Филатовского шоссе.

Официально данные о происшествии пока не подтвердили. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Несколькими днями ранее фрагменты тела женщины выловили из Москвы-реки на Павелецкой набережной. По факту случившегося начал проверку Следственный комитет.