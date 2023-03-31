31 марта 2023, 13:43
Тело мужчины нашли в реке Ордынке в Новой Москве
Источник «360»: тело мужчины нашли в Ордынке в Новой Москве
Тело мужчины обнаружили в реке Ордынке в поселении Сосенское Новомосковского административного округа, сообщил источник «360». По предварительным данным, погибшего нашли при обследовании кабельной линии со стороны Филатовского шоссе.
Официально данные о происшествии пока не подтвердили. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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Несколькими днями ранее фрагменты тела женщины выловили из Москвы-реки на Павелецкой набережной. По факту случившегося начал проверку Следственный комитет.
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