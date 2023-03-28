Криминал 28 марта 2023, 17:49 Фрагменты женского тела выловили из Москвы-реки на Павелецкой набережной СК начал проверку после обнаружения фрагментов женского тела в Москве-реке Пресс-служба Следственного комитета

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В Москве-реке, у Павелецкой набережной, обнаружили пакет с останками женщины. О находке сообщил столичный СК.

Симоновский межрайонный следственный отдел управления по Южному административному округу столичного главка СК уже начал доследственную проверку.

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«Следователи опрашивают очевидцев, изучаются записи камер видеонаблюдения», — уточнили в ведомстве.

По данным источника «360», пакет с фрагментами тела нашли во время патрулирования района в 15:30 28 марта. Подозрительный сверток правоохранители увидели в плавающем мусоре примерно в метре от правого берега реки.

Через полчаса пакет выловили и подняли на берег в присутствии сотрудников полиции.

Ранее кисть руки человека выловили из Москвы-реки. На ней заметили гнилостные изменения мышечных и жировых тканей. Края раны были неровные.