Происшествия 24 января 2023, 22:04 Тело сварившейся заживо девушки нашли в затопленной квартире в Петербурге — СМИ Тело 20-летней девушки со следами ожогов нашли в затопленной квартире в Петербурге РИА «Новости»

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Тело молодой девушки со следами ожогов нашли в затопленной квартире в Петербурге. Тревогу забили соседи снизу, когда с потолка начала литься горячая вода, сообщил телеканал «78».

По данным СМИ, 20-летняя девушка снимала квартиру в доме на Серпуховской улице. Она отдыхала в развлекательном заведении и вернулась домой под утро. В состоянии алкогольного опьянения она стала принимать ванну, наполненную кипятком.

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Что случилось дальше, пока не ясно. По одной из версий, девушка получила сильные ожоги, от которых скончалась. При этом ее тело нашли не в ванне, а на кровати.

Первыми неладное заподозрили соседи погибшей: они заметили, что с потолка льется вода и связались с хозяином квартиры. Именно владелец жилья своим ключом открыл квартиру и обнаружил тело девушки.

Известно, что она приехала из Москвы и вселилась в квартиру 3 января. Ни у кого соседей до этого не было жалоб на квартирантку. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства смерти девушки.

Ранее сообщалось об обнаружении изуродованного тела мужчины в Новосибирской области. Предположительно, его могли растерзать дикие животные.