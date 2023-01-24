Происшествия 24 января 2023, 16:07 Обезображенный труп мужчины обнаружили под Новосибирском

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Труп мужчины с изуродованными конечностями обнаружил в снегу охотник вблизи рабочего поселка Ордынское в Новосибирской области. Об этом сообщило агентство Nation News.

Отмечается, что у погибшего сильно пострадали конечности, голова и лицо. По предварительным данным, тело мужчины могли истерзать дикие животные.

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В настоящее время следователи проводят проверку по факту обнаружения изуродованного трупа.

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