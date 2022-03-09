09 марта 2022, 18:07
Пропавшего два месяца назад молодого человека нашли мертвым в Саратове
Поиски 19-летнего молодого человека, пропавшего два месяца назад, завершились в Саратове. Его нашли мертвым. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на добровольческий отряд «Лиза Алерт».
Молодой человек пропал два месяца назад, до 9 марта его местонахождение было неизвестным.
Правоохранители выясняют все подробности происшествия и устанавливают причину смерти. По результатам решится вопрос о возбуждении уголовного дела.