Пропавшего два месяца назад молодого человека нашли мертвым в Саратове

Поиски 19-летнего молодого человека, пропавшего два месяца назад, завершились в Саратове. Его нашли мертвым. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на добровольческий отряд «Лиза Алерт».

Молодой человек пропал два месяца назад, до 9 марта его местонахождение было неизвестным.

Правоохранители выясняют все подробности происшествия и устанавливают причину смерти. По результатам решится вопрос о возбуждении уголовного дела.