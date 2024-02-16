Общество 16 февраля 2024, 13:06 Внука Зюганова экстренно госпитализировали в Москве Mash: внук Геннадия Зюганова попал в больницу с COVID-19 в Москве РИА «Новости»

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Внука Геннадия Зюганова Леонида экстренно госпитализировали в Москве с COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации авторов статьи, депутат МГД в среду, 14 февраля, вызвал скорую. Врачам он рассказал, что чувствует слабость, а также пожаловался на насморк, кашель и ломоту в теле. Медики приняли решение забрать мужчину в больницу.

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Специалисты назначили ему обследования и сделали экспресс-тест на коронавирус. Результат оказался положительным.

Mash уточнил, что болезнь у политика проходит достаточно легко, но симптомы беспокоили его довольно долгое время, поэтому врачи рекомендовали остаться в больнице, чтобы полноценно вылечиться и восстановиться полностью.

Ранее сына модельера Вячеслава Зайцева Егора также госпитализировали с COVID-19.