02 апреля 2024, 22:54
Телефоны пропавших детей из Удмуртии впервые за неделю подали сигнал
Телефоны пропавших детей из Ижевска через неделю подали сигнал из Адлера
Телефоны исчезнувших детей из Ижевска подали сигнал из Адлера через неделю после случившегося. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.
Тринадцатилетняя девочка и ее 15-летний друг ушли из дома 23 марта. Дети никого не предупредили и отключили сотовые телефоны. Только 1 апреля от их мобильников появился сигнал. Он шел от побережья Черного моря.
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Поисками школьников занимаются волонтеры, родные и полицейские.
Девочка в день пропажи была одета в сиреневую куртку, черные штаны и темные ботинки. Ее рост — 168 сантиметров, у нее русые волосы и карие глаза. Мальчик примерно одного роста с подругой, у него темно-русые волосы и карие глаза. Когда подросток выходил из дома, на нем были черные джинсы, клетчатая рубашка и бело-красные кроссовки.
Подобная ситуация случилась в Уфе. Двое подростков 13-ти и 14-ти ушли в поход недалеко от детского лагеря «Чайка» 30 марта. С этого дня дети не возвращались домой, 2 апреля стало известно, что спасатели нашли сапог одного из пропавших.
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