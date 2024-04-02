Происшествия 02 апреля 2024, 22:06 Спасатели на четвертый день нашли сапог одного из пропавших в Уфе подростков Госкомитет Башкирии по ЧС: спасатели нашли сапог одного из пропавших подростков РИА «Новости»

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Завершился четвертый день поисковой операции в Уфе. Полиция, сотрудники МЧС и волонтеры ищут двух подростков, пропавших в субботу, 30 марта. Спасатели нашли в реке Белой сапог, который, предположительно, принадлежит одному из пропавших мальчиков, об этом сообщили в Telegram-канале госкомитета Башкирии по ЧС.

Двое подростков 13-ти и 14-ти лет пошли в поход к детскому лагерю «Чайка». Вечером дети не вернулись домой. После самостоятельных безуспешных поисков родители обратились в полицию.

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На следующий день спасатели нашли рюкзаки подростков, брошенные на берегу реки Белой. По факту пропажи детей возбудили уголовное дело. Спасатели во вторник обнаружили сапог в реке, после чего решили обследовать дно в этом районе.

В поисках подростков помогают около 130 человек. В операции участвуют полицейские и представители поисково-спасательных отрядов.

Ранее в Курской области обнаружили пропавшего ребенка мертвым. Спасатели нашли тело 10-летнего мальчика в болоте неподалеку от здания администрации сельского совета.