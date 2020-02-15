Телефон взорвался в руках у мальчика из Волгограда
Несчастный случай произошел утром 14 февраля в Красноармейском районе Волгограда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, на которую ссылается сайт v1.ru.
«Примерно в 08:00 подросток, собираясь в школу, положил в карман брюк телефон. Через некоторое время мальчик почувствовал, что карман начал сильно нагреваться и стал доставать телефон. В этот момент телефон взорвался и загорелся в руке ребенка», — рассказали в полиции.
Мальчика отправили в больницу с термическими ожогами кистей. Что именно за телефон взорвался в руках мальчика, в полиции пока не рассказывают, но известно, что он китайского производства.
Причем этот случай не первый в Волгограде. В январе телефон взорвался в кармане куртки, когда она висела на вешалке. Хозяин гаджета вовремя заметил огонь и сам его потушил.