Тела трех пропавших рыбаков нашли в море у Мурманской области

Шесть рыбаков пропали в Кольском заливе Мурманской области. Спасатели нашли тела трех мужчин, сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

«Проводится проверка по факту пропажи и гибели рыбаков в районе села Териберка Кольского района Мурманской области», — отметила пресс-служба ведомства.

Предварительно следователи выяснили, что три маломерных судна с рыбаками 1 мая вышли в акваторию Баренцева моря. Во время возвращения с рыбалки судна попали в шторм и потеряли ход.

«В результате произошедшего трое погибли, поиски еще троих продолжаются. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР.

Вечером 1 мая пресс-служба регионального ГУ МЧС сообщила, что в районе села Териберка пропали три маломерных судна с шестью рыбаками. К месту проведения поисково-спасательных работ отправили спасательное судно и вертолет МИ-2 ООО «Мурманавиа».