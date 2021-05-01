Шесть рыбаков пропали в море у Мурманской области

Шесть рыбаков вышли в море в Кольском заливе Мурманской области и пропали. Сейчас мужчин ищут спасатели на суднах и вертолете, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По информации спасателей, рыбаки пропали днем 1 мая в районе села Териберка Кольского района.

«Предположительно, потеряли ход при возвращении с рыбалки три маломерных судна с шестью рыбаками. Связь с рыбаками отсутствует. К месту поисково-спасательных работ следует спасательное судно», — отметили в пресс-службе.

Также на место уже прилетел вертолет МИ-2 ООО «Мурманавиа» с мурманскими специалистами и родственниками рыбаков. Воздушное судно занимается изучением морской акватории и береговой линии. В зоне поиска продолжают работать спасатели Мурманского АСО АСС.

«Проводится наращивание группировки силами и средствами Центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области и ПСП МАКАСЦ Мурманска», — уточнили в региональном главке.

Кроме того, на место проведения поисков отправили психолога. Всего в операции участвуют 36 человек и девять единиц техники.